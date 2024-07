Il gesto di alzare la coppa? L’ha inventato un italiano

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 13 luglio 2024) Roma, 13 lug – Tutto pronto per la finale di Euro 2024. Al di là di come andrà a finire Spagna-Inghilterra, oltre alle giocate di Morata, Kane e colleghi, sappiamo che solamente un fermo immagine rimarrà nella memoria dei tifosi della nazione vincitrice. È, ovviamente, il momento in cui il capitano – con alle spalle il resto della squadra – sarà chiamato adla. Un, per chi non lo sapesse,da un. Ma andiamo con ordine. La storia di Hilderaldo Bellini Il protagonista odierno nasce nel comune paulista di Itapira il 7 giugno 1930. Siamo in Brasile, è vero. Ma entrambi i genitori di Hilderaldo Luiz Bellini – questo il nome completo – sono italiani. La professione è quella del calciatore: dopo i primi calci nel paese natale il nostro passa un paio di stagioni alla São Joanense per approdare – nel 1951 – al Vasco da Gama di Rio de Janeiro.