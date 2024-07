Guasto all’acquedotto famiglie e aziende a secco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) TOLENTINO La rottura dell’acquedotto del Nera ha lasciato aper circa 24 ore i cittadini di alcune zone tra Tolentino, Belforte, Caldarola e Valfornace. I primi disagi sono stati segnalati giovedì dopocena e ieri, in serata, l’emergenza stava rientrando. Le criticità principali a Tolentino, in particolare nelle contrade Bura, San Giuseppe, Collina, Santa Lucia e Vicigliano e, in città, per assenza di acqua o intorbidamento, nei piani più alti degli appartamenti in centro (come l’area di Palazzo Europa) e nelle zone Brodolini (incluso il palazzetto dello sport), Matteotti, Fornaci. Essendosi abbassata la pressione, l’acqua non ha avuto la spinta per risalire. Pur essendo state attivati gli impianti di Ributino e Pianibianchi, modificando temporaneamente l’assetto della rete per limitare per quanto possibile il disservizio, non sono mancati i problemi ad esempio agli allevatori, preoccupati ancor più per le alte temperature, e allecon bambini piccoli.