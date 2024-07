Follia allo zoo safari | turista lancia busta di plastica in bocca all’ippopotamo – VIDEO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 13 luglio 2024) Dare da mangiare a un animale è sempre stato il modo principale per gli esseri umani di ingraziarselo, ottenere la sua fiducia. Una prassi che ormai è comune nel rapporto tra l’essere umano e il mondo degli animali e che si ripete anche in situazioni in cui non necessariamente è importante stringere un legame.zoo, per esempio, dove i turisti sono separati dalla gabbia, spesso si trova qualcuno che ignora i segnali e prova lo stesso are del cibo oltre la recinzione. Un gesto sconsigliato, che seppur innocente, può far del malestesso animale che ignaro accetta e se lo divora. Donnaunadiina un ippopotamo (Pixabay) – Notizie.comPer questo motivo esistono delle norme stringenti che vietano e controllano questa insana attività.