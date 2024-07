Fiume Sabato e Calore la denuncia di Lonardo FI | Situazione drammatica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Lucio, Commissario cittadino di Forza Italia in merito alle condizioni dell’alveo fluviale del. “Dalle foto accluse a questo comunicato, si evince come stia diventandoladell’alveo fluviale delper la presenza di arbusti e di alberi che potrebbero annunciare un vero e proprio dissesto idrogeologico anche in virtù delle attuali emergenze climatiche che, dopo i cicloni africani, possono prevedere piovaschi a carattere torrenziale. Ricordo solo a me stesso che nel corso di un vertice istituzionale, alla presenza di rappresentanti del Genio Civile, dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale, della Provincia, del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per la Campania, dei Vigili del Fuoco, del Consorzio ASI, dell’ASIA, dell’ASEA , dell’Università degli Studi del Sannio, della Protezione Civile, degli Assessori al ramo , ( è il caso di dire), il Sindaco ebbe ad evidenziare i problemi di carattere idraulico per la Città di Benevento per la presenza di tre importanti corsi d’acqua sollecitando al contempo, Regione e Provincia, ciascuna per le proprie competenze, ad urgenti e necessari interventi manutentivi anche in considerazione dell’evento alluvionale pregresso del 2015.