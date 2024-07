Così la scalinata Montanari rinasce dall’arte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) L’arte come rinascita e innesco di processi di cambiamento, con i segni tabellionati che diventano sculture. Succede a Pavullo, dove storia e tradizione diventano opere d’Arte per promuovere e conservare la memoria di queste terre. L’assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Liceo Artistico Adolfo Venturi di Modena, allo scopo di promuovere e valorizzare la memoria storica del territorio ha coordinato un progetto artistico che ha previsto un intervento su unapubblica, intitolata da qualche anno al dottor, collocata nel cuore cittadino, punto di passaggio importante tra la storica Via Giardini e Viale Martiri, dove sono presenti la struttura ospedaliera cittadina e le scuole primarie De Amicis. Il progetto artistico è nato con l’obiettivo di ridonare bellezza, attraverso l’arte visiva, a un luogo fruito dalla collettività e da centinaia di giovani studenti.