Correa ritrova l’Inter e Appiano Gentile | in ritiro! Solo di passaggio?

(Di sabato 13 luglio 2024) Joaquinquesta mattina ha varcato l’arco diper aggregarsi al primo giorno didel. Il Tucu, però, è un esubero da sistemare. DISASTRO – A volte ritornano e non sempre in maniera gradita. Si parla ovviamente di Joaquin, che dopo l’anno disastroso al Marsiglia, questa mattina ha varcato l’arco diper aggregarsi al gruppo nerazzurro in questo primo giorno di. Il Tucu riabbraccia Simone Inzaghi, che un anno fa decise di relegarlo al Marsiglia con la dirigenza che chiuse per un prestito con diritto di riscatto. La stagione flop dell’OM senza Champions League (condizione unica per il riscatto a 10 milioni di euro) e i numeri da incubo dell’argentino, 0 gol e 0 assist, non sono ovviamente stati sufficienti per la definitiva separazione dell’ex Lazio dalla Beneamata.