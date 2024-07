Conte | Gap con l’Inter? Una realtà Zielinski li ha anche rinforzati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024)direttamente dal ritiro del Napoli a Dimaro in conferenza stampa ha presentato la nuova stagione e risposto alle domande dei giornalisti. L’ex allenatore delha parlato del gap con la squadra nerazzurra e dell’addio di Piotr. DISTANZA CON I CAMPIONI – Antonioha parlato così della differenza tra il Napoli ead oggi: «In due giorni è difficile annullarlo. 41 punti di distacco dal, 22 dal Milan, 18 dalla Juventus. Questa è ladei fatti. Quando si fanno dei pronostici bisogna essere ragionevoli per non cadere nel ridicolo. Però non mi fanno paura le previsioni, accetto volentieri. Noi dobbiamo parlare poco, abbiamo fatto un’annata inaccettabile. E l’obiettivo realistico deve essere tornare nelle coppe dalla porta principale».