C' ero quasi tutto quello che devi sapere sull' anorgasmia per superarla

(Di sabato 13 luglio 2024) Non riuscire a raggiungere l'orgasmo, anche detto, in termini medicio eiaculazione ritardata è una questione seria. Seria, ma non grave. O almeno non in tutti i casi. È caratterizzata dalla difficoltà - se non addirittura dall’impossibilità - di eiaculare nonostante una stimolazione sessuale e un desiderio adeguati. A soffrirne, come spesso accade, sono molti più uomini di quanti possiamo immaginare, o di quanti - banalmente - sono disposti ad ammetterlo: dallo 0,5% all’11% della popolazione mondiale maschile. Una percentuale ampia, è vero, ma questo dipende anche dal fatto che non è così semplice definire il “ritardo”. Come nell’eiaculazione precoce il termine precoce può essere assai relativo, lo stesso accade per questo disturbo: quando il ritardo, insomma, diventa patologico? Andiamo per gradi.