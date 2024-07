Cecilia Rodriguez sorprende i fan | il segreto della coppia con Ignazio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) Nelle scorse ore, con il suo profilo Ig ufficiale, ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi followers. Ai più attenti non è sfuggita, tuttavia, la domanda di un utente che le ha chiesto se lei eMoser, promessi sposi dallo scorso 30 giugno, abbiano mai fatto terapia di. La showgirl ha così raccontato che i due hanno fatto alcune sedute congiunte con lo psicologo. “Abbiamo iniziato ognuno prima con il suo percorso personale” - ha detto la sorella di Belen - “Ovviamente nel raccontarsi sono usciti fuori i nostri rispettivi nomi, lui parlava di me e io parlavo di lui, quindi abbiamo pensato di fare qualche seduta insieme ed è stato bellissimo”, ha aggiunto poi. “Non ne abbiamo fatte tantissime quindi non è stata una vera e propria terapia di