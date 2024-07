Calciomercato Lazio è fatta per Nuno Tavares | cifre e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2024)particolarmente sotto i riflettori delnegli ultimi giorni. Dopo l’addio di Ciro Immobile che ha salutato i tifosi con un post strappalacrime, il club biancoceleste ha finalizzato un’importante operazione in entrata. Èper, terzino sinistro portoghese prelevato dall’Arsenal. Il club capitolino ha chiuso l’accordo con i Gunners sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per un totale di 9 milioni di euro. Presente una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Terzino di spinta con spiccate caratteristiche offensive, mancino ma in grado di giocare su ambo le fasce,è in cerca di riscatto dopo una stagione passata fra luci e ombre: solo 12 partite tra campionato e FA Cup in prestito al Nottingham Forest.