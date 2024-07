Bioristor un sensore sul pomodoro avverte quando la pianta ha sete

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 13 luglio 2024) Ridurre il consumo idrico del 45%, migliorando la qualità delle produzioni agricole. Al via la prima sperimentazione di Bioristor sulle piante di, l’innovativoapplicato direttamente sul fusto in grado di monitorarne in tempo reale la salute, analizzandone i processi fisiologici e comunicando direttamente con gli agricoltori, grazie all’energia fotovoltaica e al sistema di connessione. E’ il progetto avviato da Mutti, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati die l‘Istituto dei Materiali per l’Elettronica e il Magnetismo del Cnr. Il Bioristor era stato già utilizzato per monitorare kiwi, vite e melo, mentre questa prima sperimentazione congiunta, condotta presso l’Azienda Stuard di Parma, ha dimostrato l’efficacia delnel migliorare l’efficienza nell’uso dell’acqua in condizioni di siccità estrema.