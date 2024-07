Barontini vola in Belgio col chiodo fisso Parigi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) La rifinitura prima dell’Olimpiade diSimonela effettuerà oggi in, a Kortrijk. Dove è salito direttamente da S.Moritz dove sta svolgendo un raduno in quota da inizio mese. Per sfuggire all’afa di Ancona e preparare nel migliore dei modi l’appuntamento olimpico. Che è l’obiettivo principale della stagione. La gara odierna, il Guldensporen meeting, competizione valida per il World Atletics Continental Tour Bronze) sugli 800 metri in(il via fissato per le ore 19:50) "è solo una tappa ovviamente verso- spiega, 25 anni, portacolori delle Fiamme Azzurre -. Devo cercare di salire di condizione e questa competizione mi servirà sicuramente. L’obiettivo? Cercherò di fare una gara di attacco senza curarmi troppo degli avversari e di cercare di passare abbastanza forte’".