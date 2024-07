Archiviato il processo per omicidio colposo contro Alec Baldwin L’attore e la moglie in lacrime

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Ilpernon intenzionaleè statodalla giudice del New Mexico Mary Marlowe Sommer. La decisione è stata presa per vizio di procedura: la giudice ha infatti concordato con la difesa sull’avvenuto occultamento, da parte dello Stato, di prove importanti per stabilire la verità su quanto accaduto sul set del film Rush, quando Halyna Hutchins è stata uccisa da colpi di pistola sparati dal, che del film era anche produttore, stava provando una scena con l’arma e l’aveva puntata verso una telecamera retta dalla 42enne direttrice della fotografia Hutchins. Le prove occultate avrebbero chiarito perché sul set vennero usati proiettili veri. Hannah Gutierrez, responsabile delle armi che aveva caricato la pistola in questione, sta già scontando 18 mesi di carcere per