Adriano Panatta si sfoga | Sinner non può essere imbattibile E sulla vacanza in Sardegna…

(Di sabato 13 luglio 2024)ne ha un po’ per tutti nell’ultima puntata del podcast “La Telefonata“, iniziativa in collaborazione con TennisItaliano, prodotta da Fandango e disponibile su Spotify. Parlando con Paolo Bertolucci delle questioni d’attualità, il campione di Roma e del Roland Garros del 1976 si è soffermato anche su quanto è accaduto a Jannik, eliminato nei quarti di finale a Wimbledon. In un’intervista concessa al Fatto Quotidiano,aveva sottolineato quanto segue: “Come in tutti gli sport, anche nel tennis non esiste l’imbattibilità.è un giocatore che oggi perde molto poco e solitamente può perdere solo con giocatori nei primi cinque al mondo. Però la gente si era abituata al livello didegli ultimi mesi dell’anno scorso e dei primi di quest’anno.