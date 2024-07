A novembre torna ‘La Toscana delle donne’ con un focus sui diritti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 13 luglio 2024) LaDonne: appuntamento dal 16 al 26per la rassegna dedicata all’universo femminile curata da Cristina Manetti. La manifestazione organizzata dalla Regioneper la terza edizione, con una settimana ricca di ospiti, appuntamenti, spettacoli, riflessioni. Fra questi nomi come Dacia Maraini, Stefania Sandrelli, Monica Guerritore e Maurizio De Giovanni. La sfida anche per la rassegna 2024 è ambiziosa con dieci giorni di eventi gratuiti e con nomi importanti dal mondo della cultura, dello spettacolo, del sociale e dello sport che saranno presenti per dare il proprio contributo. L’anteprima è stata presentata nella sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi con il presidente Eugenio Giani e molti dei rappresentantirealtà che aderiscono al percorso de Ladonne, che hanno partecipato alle passate edizioni e che saranno presenti anche a quella del prossimo autunno.