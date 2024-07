Zaccardi | via libera dell' Europa agli espropri ai balneari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Per le associazioni di categoria, i rischi sono concreti. E la possibilità di perdere gli investimenti fatti negli ultimi anni elevata. La decisionea Corte di Giustizia Ue che rende legittimo l'o da parteo Stato italiano dei beni “non amovibili” situati sulle spiagge potrebbe infatti rivelarsi una mazzata per gli imprenditori. La sentenza che mette nel mirino iè arrivata ieri. Esprimendosi sul ricorso presentato dalla Società italiana imprese(Siib) contro il Comune di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, la Corte europea ha stabilito che la norma italiana che prevede la possibilità dio «non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento». Insomma, un'altra grana per gli imprenditori del settore, che si trovano già a gestire le conseguenzea Direttiva Bolkestein che impone la messa a garae concessioni.