Wimbledon Paolini-Krejcikova | il ranking non inganni La ceca vanta uno Slam ed è stata n 2…

(Di venerdì 12 luglio 2024) Domani è il giorno della finale femminile di2024 e per la prima volta nella storia dellolondinese c’è una tennista italiana a giocarsi la vittoria. Jasminesi è spinta dove mai nessuna era riuscita e per conquistare il suo primoin carriera dovrà vedersela contro Barbora, che, invece, un titolologià nella sua bacheca. Ilpotrebbe far pensare ad un match che vede l’azzurra abbastanza favorita, visto che si affrontano la numero sette e la numero trentadue della classifica mondiale (classifiche ad inizio torneo), ma quella di domani sarà una finale molto incerta ed equilibrata.è un’avversaria decisamente scomoda, che comeha un gioco abbastanza atipico per il tennis femminile, con molte variazioni e non il consueto ormai “tirare a tutto braccio”.