Wimbledon 2024 Musetti-Djokovic | precedenti orario e dove vedere la semifinale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Londra, 12 luglio- Fra il sogno chiamato finale die Lorenzoc'è il mostro sacro Novak. Uno che, sull'erba londinese, si è laureato sette volte campione nel corso della sua carriera. Il serbo peraltro sembra aver recuperato un'ottima condizione fisica dopo il recente intervento al ginocchio destro. Non a caso, l'ex numero 1 della classifica mondiale ha perso solamente due set nel corso del torneo, di cui uno contro Jacob Fearnley e l'altro contro Alexei Popyrin, annichilendo poi agli ottavi di finale Holger Rune con un secco 3-0 e approfittando del ritiro di Alex de Minaur per guadagnarsi il pass per lapotendo usufruire di un turno di riposo. Un aspetto questo da non sottovalutare, visto cheinvece viene dalla battaglia con Taylor Fritz, risolta al quinto set.