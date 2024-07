Roma si sente male al volante sbanda e si schianta contro un muro | morto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 luglio 2024) Incidente mortale ain via del Casale di San Pio V, intervento della Polizia Locale per un'auto finitaun: probabile malore del conducente. Cosa è successo. Incidente mortale a, malore fatale alla guida, poi lo schianto Poco prima delle ore 18.00 di ieri le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale diCapitale sono intervenute per i rilievi di un incidente che ha visto coinvolto un solo veicolo in Via del Casale di San Pio V, altezza civico 120. Un'automobile, una Fiat Panda, è finitaun, presumibilmente a causa di un malore del conducente, un uomo italiano di 54 anni che, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario, è deceduto. Tuttora in corso gli accertamenti del caso da parte della Polizia Locale.