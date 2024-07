Parigi 2024 Manfredi | Volley con due nazionali forti ai Giochi per il massimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sarà l’Argentina l’ultima avversaria in amichevole per l’Italia delmaschile. Verso, gli azzurri di Fefè De Giorgi giocheranno al Paladozza di Bologna contro la selezione sudamericana per il Trofeo Brusi, in memoria di uno dei dirigenti più vincenti di questo sport. “E’ stato un dirigente illuminato – le parole del presidente della Feder, Giuseppe, nella presentazione dell’evento nella sede della Regione Emilia Romagna – mi ha consigliato di prendere Velasco e con Julio abbiamo rimesso in piedi la nazionale femminile: abbiamo due, che andranno alle Olimpiadi per cercare di fare il, come l’Italia, federazione di riferimento nella pallavolo, deve sempre cercare di fare in ogni manifestazione.