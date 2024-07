Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Al mattino, siamo tutti in trepidante attesa per l’diFox, per12. Cosa ci riserverà questo, l’parla diper la, lavoro turbolento per i Toro, amore alterno per i Pesci. Il segno piùto perFox? I nati sotto il segno del. Scopriamo insieme tutti gli altri segni per la giornata di12diFox per12Ariete: Cari Ariete, le vostre intuizioni si rivelano essere quasi sempre esatte. Dovreste cercare spesso di seguire il vostro istinto e di non fidarvi troppo dei consigli degli altri. Le stelle vi raccomandano prudenza soprattutto nella gestione delle vostre finanzeToro: Cari Toro, secondo l’diFox di domani (122024), è indubbiamente una fase turbolenta dal punto di vista lavorativo.