Nota conduttrice pronta a lasciare il programma in Rai? L’indiscrezione

(Di venerdì 12 luglio 2024)la? Ecco cosa emerge dall’ultima indiscrezionetelevisiva sarebbela. Di chi si tratta? Flora Canto. Lada circa un anno é al timone de I Fatti Vostri in qualità di. L’avventura di Flora nel noto e seguitissimoche va in onda a mezzogiorno é iniziata lo scorso settembre 2023 e per la prossima edizione potrebbe già esserci un cambio di rotta. Flora non tornerà alla conduzione? Giunge il primo rumors che riguarda il suo addio allaé stata lanciata nelle ultime ore da TvBlog dove emerge che molto probabilmente l’artista romana per sua volontà non vorrebbe tornare alla conduzione delsu2. Leggi anche Luna Marí compie gli anni: la dedica di auguri di Antonino e Belenla? La compagna del comico Enrico Brignano da settembre potrebbe non tornare ad affiancare i due conduttori Tiberio Timperi e Anna Falchi confermati al momento nuovamente per la prossima edizione de I Fatti Vostri.