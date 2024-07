Napoli avanti alla Juventus ma in declino | arriva l’annuncio ufficiale il dato parla chiaro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il club partenopeo non parteciperà alle coppe europee nella prossima stagione e potrebbe cosi calare ancora in classifica. Ildi Antonio Conte sta lavorando a Dimaro in vista della prossima stagione. L’ultima annata non è stata delle migliori ed anzi il club partenopeo ha fallito completamente le scelte del post scudetto, cambiando tre tecnici e terminando la stagione al decimo posto in classifica. Un risultato che non capitava da tempo, ilè fuori dall’Europa e ciò comporterà danni economici e non solo, la squadra partenopea rischia un grossoper quel che riguarda il ranking Uefa. L’ultima stagione non ha visto grosse gioie, ma le cose potrebbero persino peggiorare. Nelle ultime ore l’Uefa ha pubblicato gli aggiornamenti relativi al ranking Uefa, che prende in considerazione i migliori risultati nelle ultime quattro stagioni.