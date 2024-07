Le best practice della Lombardia nella lotta alle infezioni virali alla MidSummer School di Milano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Adnkronos) - Focus su HCV, HDV e HIVseconda giornataterza edizione dell'evento organizzato da Motore Sanità., 12 luglio 2024 - LeRegionecontro le, tra cui HCV, HDV e HIV, sono al centro dell'attenzioneseconda giornataterza edizionedi Motore Sanità, con il patrocinio di Regionee promossa in media partnership con Eurocomunicazione, AskaNews e Mondosanità, in corso a. Il trattamento dell'HCV con i moderni trattamenti ha provato a essere estremamente efficace con tassi di efficacia superiori al 95% e riducendo le possibili conseguenzecirrosi, epatocarcinomi e trapianti di fegato. “È oramai tempo di considerare lo screening come un investimento e non come un costo sanitario, dal momento che la sua attuazione comporterebbe una sensibile riduzione dei costi sanitari legaticonseguenze di malattie HCV correlate non trattate”, spiega Stefano Fagiuoli, Direttore Gastroenterologia 1 e Dipartimento di Medicina, ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo.