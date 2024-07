L’appello del Governatore ai risparmiatori | Non scommettete sulle criptovalute non hanno valore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) È stata importante la giornata dell’altro ieri, per il sistema bancario italiano e tutto quanto fa riferimento a esso. Si è svolta l’assemblea annuale dell’Abi, l’Associazione Bancaria Italiana, che aveva, tra l’altro, all’ordine del giorno, l’elezione del presidente. È stato eletto, per acclamazione, il Presidente Uscente, Antonio Patuelli, che inizia così il sesto mandato. Conferma, ovemai ce ne fosse stato bisogno, che “squadra che vince non si cambia”. Per il resto quella riunione ha visto altri relatori eminenti, il Ministro per l’Economia e le Finanze Giorgetti e ildella Banca d’Italia Panetta, che si sono avvicendati al microfono su argomenti di grande attualità, in particolare per gli italiani, gli europei e quantiragioni di credito e debito con il Paese.