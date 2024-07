L’Ai Act in Gazzetta europea Anorc | Obiettivo tutelare diritti e libertà fondamentali dei cittadini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024) ROMA – “Act non è stato concepito per bloccare i sistemi di IA, ma per favorire i mercati digitali attraverso una tutela il più possibile effettiva dei nostri. Starà a noi interpreti applicarlo coerentemente a tali intenzioni”. È quanto dichiarato da Andrea Lisi, avvocato, esperto di digitalizzazione, privacy e diritto dell’informatica e Presidente diProfessioni, in occasione della pubblicazione indelAct (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ%3AL2 02401689). “In realtà, questo regolamento non è arrivato in maniera isolata e senza un insieme di premesse– prosegue Lisi- lo scenario internazionale si è arricchito negli ultimi anni di tantissime dichiarazioni e di convenzioni di carattere internazionale.