La Nato e la ex linea rossa degli F-16 Botteri | Così entriamo in guerra

(Di venerdì 12 luglio 2024) Stiamo inevitabilmente entrando incontro la Russia di Vladimir Putin? Ci sono vari modi di leggere la mossa maturata nel verticedi Washington di inviare i caccia F-16 all'Ucraina. Da una parte si guarda alle presidenziali Usa di novembre: accelerare sugli armamenti per Zelensky metterebbe Donald Trump, se battesse Joe Biden o chi per lui, davanti al fatto compiuto. Se ne parla nel corso della puntata di giovedì 11 luglio di In Onda, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7. Tra gli ospiti c'è Giovanna, già corrispondente Rai dagli Stati Uniti. Cosa vuol dire spedire i caccia a Kiev? "Quando Zelensky chiedeva gli F-16, già all'inizio della, ladiceva che ci sono dei limiti, c'è una" che non si può superare, oltrepassare la quale "significa entrare incon la Russia.