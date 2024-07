La lettera con cui Garibaldi ammette di non aver unito l’Italia è un falso storico

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il 12 luglio 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook lo scorso 6 luglio. Il post racconta di una presunta «scritta da Giuseppe, o per meglio dire Joseph Marie», che «2 giorni prima di morire inviò al professor carlo Lorenzini, meglio conosciuto come Carlo Collodi». Nella presunta missiva,spiegherebbe di sentirsi un cittadino francese, di non considerarecome la sua patria e di nonla mai unita, ma addirittura divisa. Si tratta di una notizia infondata. Non esiste alcun riscontrodi una presuntainviata da Giuseppe(vissuto tra il 1807 e 1882), protagonista del Risorgimento, allo scrittore Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini (nato nel 1826 e morto nel 1890).