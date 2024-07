Jerry Cala’ Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024)alCatanzaro 27 luglio – 4 agosto 2024 21a edizione Un altro grande nome dello spettacolo si aggiunge al nutrito parterre del2024, diretto da Gianvito Casadonte, che si terrà a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto. Dopo l’annuncio di Kevin Costner, Tim Robbins, Ashley Judd, Claudio Bisio, Raoul Bova e Clara Soccini, l’attore e registaCalà, ripercorrerà le tappe della sua carriera in una conversazione con Antonio Capellupo, responsabile delle sezioni Opere Prime e Documentari e riceverà la. Calogero Calà in arte, dopo anni di gavetta come cabarettista con il gruppo dei “Gatti di Vicolo Miracoli” (Calà, Umberto Smaila, Franco Oppini, Nini Salerno) con i due(Arrivano i gatti e Una vacanza bestiale entrambi del 1980) e soprattutto con le canzoni Prova e Capito (quest’ultima sigla della trasmissione “Domenica In, che ha venduto più di 1 Milione di copie), raggiunge la celebrità e il primo passo verso il successo.