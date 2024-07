Inter prevale una linea per il braccetto sinistro | ma non è da escludere un’ipotesi – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’ragiona sul possibile acquisto in difesa volto a completare il reparto con undi piede mancino desiderato da società e allenatore. IDEANTE – L’cerca ilche, nella prossima stagione, sarà chiamato ad alternarsi ad Alessandro Bastoni. Ad avere maggiori riscontri, in questo momento, sono le voci relative alla volontà di ottenere un accordo per un acquisto in prestito. I due profili più caldi sono quelli di Lorenzo Pirola, ex difensore dell’, e Juan David Cabal, calciatore del Verona. Anche se restano valide le opzioni relative a un acquisto a titolo definitivo. L’è aperta a varie opzioni: una strategia chiara! IL RAGIONAMENTO – Come riportato da TuttoSport, i movimenti che l’sta predisponendo per il proprio mercato in entrata rispondono alle nuove politiche di Oaktree, in particolare in materia di giovani.