Il viaggio intorno al mondo di Heros De Agostinis

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nell’antica Roma, all’interno degli edifici sia pubblici che privati, molto spesso era possibile trovare uno spazio a forma di emiciclo circondato di portici e colonnati, chiamato exedra, destinato all’incontro e al dialogo tra i cittadini. L’esedra era un luogo sicuro e rispettato da tutti, in cui ciascuno aveva la possibilità di esprimere il proprio pensiero e confrontarsi con i suoi pari in uno scambio costruttivo e democratico. Oggi, il termine esedra è caduto nel dimenticatoio quasi dappertutto, ma sopravvive ancora a Roma, dove viene utilizzato per lo più per descrivere un ambiente o uno slargo a forma di semicerchio. Per capire se ci troviamo di fronte a un fiero cittadino romano (natio o acquisito) basta porgli una semplice domanda: «Come si chiama la piazza da cui nasce via Nazionale?», se la sua risposta sarà «piazza della Repubblica» sapremo di trovarci di fronte a un volgare mistificatore, al contrario, un vero abitante dell’Urbe ci risponderà: «piazza Esedra».