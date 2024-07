Fiat 125 anni di storia Il Lingotto festeggia con Grande Panda e 500 Giorgio Armani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Smiling to the future”, questo il nome dell’evento che si è svolto aldi Torino per celebrare il 125°versario di, al quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni pubbliche, tra cui il ministro per l’Impresa e il Made in Italy, Adolfo Urso, l’ad di Stellantis, Carlos Tavares, quello dinonché chief marketing officer globale di Stellantis, Olivier Francois e John Elkann, presidente del sodalizio franco-italiano. Nei loro discorsi non sono mancati passaggi in cui le parti si sono mandate messaggi neanche troppo velati. Il ministro Urso, che ha portato i saluti della Presidente Giorgia Meloni, ha ripercorso ladella Fabbrica Italiana Automobili Torino, nata l’11 luglio 1899, ricordando modelli iconici, cantautori, poeti, designer, personaggi che hanno fattol’industria automobilistica italiana.