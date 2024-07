È diventata una star in Dallas – fai un respiro profondo prima di vederla oggi a 83 anni

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 12 luglio 2024) Linda Gray èfamosa grazie alla sua interpretazione di Sue Ellen Ewing nella soap di successo,. L’attrice è rimasta nella serie per più di 300 episodi, ma oltre a godere di una carriera di successo, la Gray ha anche lottato con molte cose a livello personale. Questa è la storia di Linda Gray, che ancora, a 83, è in piena attività. Maureen Donaldson/Getty ImagesNel corso della storia della televisione e del cinema, abbiamo visto attori e attrici fornire interpretazioni straordinarie un gran numero di volte. Non so voi, ma in quelle interpretazioni davvero stellari si ha la sensazione che gli attori stessi siano stati creati per quelle parti e che nessun altro possa interpretarle allo stesso livello. Per esempio, riuscireste a immaginare che il protagonista de La casa nella prateria, Charles Ingalls, sia interpretato da qualcuno che non sia Michael Landon? O Mary Poppins sarebbe stato altrettanto bello se il ruolo di Bert non fosse stato interpretato da Dick Van Dyke? Linda Gray – Sue Ellen Ewing Ci sono tantissimi esempi di parti di questo tipo, ma parliamone di un altro.