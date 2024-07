Due incidenti stradali a Castiglion Fiorentino | grave una trentenne e ferito un uomo di 55 anni

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 12 luglio 2024) Questa mattina, a, si sono verificati due distintiche hanno richiesto l’intervento dei mezzi di emergenza urgenza. Il primo incidente è avvenuto alle ore 9:15 e ha coinvolto due auto. La paziente, una donna di 30, è stata trasportata in codice 3 all’ospedale San Donato. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata della Pubblica Assistenza AVIS Foiano, la Polizia Locale die i Vigili del Fuoco di Arezzo. Poco dopo, alle 09:20, si è verificato un secondo incidente in località Madonna di Mezza dove un 55enne si è ribaltato con lapropria vettura. L’è stato trasportato in codice 1 all’ospedale San Donato. Sul luogo dell’incidente sono intervenute un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo e un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di