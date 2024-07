Donazione quando può essere revocata Come annullare l’operazione e quali conseguenze ci sono

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lapuò. Grazie a questo istituto il donante puòun precedente atto, attraverso il quale ha trasferito gratuitamente un bene ad un’altra persona. Con lail passaggio della proprietà o il trasferimento di un qualsiasi diritto viene effettuato gratuitamente, senza che il donante riceva dei compensi in cambio. La normativa permette diquesta operazione. Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capireè possibile revocare unadebbaeffettuata questa operazione. Cos’è laIl primo passo per comprenderefunzioni la revoca è quello di analizzare cosa sia ladebbaeffettuata. Oggetto di questo istituto puòuna somma di denaro, un immobile o un qualsiasi altro oggetto: si può parlare dinel momento in cui non siano previsti dei compensi in denaro o di qualsiasi altro tipo una volta chesia stata conclusa.