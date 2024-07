Domani la Geo Barents a Salerno con 99 migranti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDovrebbe attraccare intorno alle 6.30mattina nel porto dila nave Geocon a bordo 99 persone, di cui 75 uomini, 24 donne (53 i minori totali, 37 non accompagnati). Oggi si è tenuta una riunione in Prefettura per il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti per l’accoglienza deiche arrivano da Costa d’Avorio, Siria, Somalia, Pakistan, Guinea, Burkina Faso. Ancora non è chiaro se vi siano casi da segnalare inerenti problemi di salute o violenze. L'articolola Geocon 99proviene da Anteprima24.it. .