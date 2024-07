Cygni All Guns Blazing | una spulciatina per voi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Grazie a Konami, ho avuto il piacere di giocare un po’ a: All, il primo titolo di casa KeelWorks che ha attirato molta attenzione per il suo stile visivo impressionante e il gameplay frenetico. Non entrerò troppo nei dettagli , ma vi assicuro che questo titolo merita le attenzioni date e come leggerete dalle mie prime impressioni sul gioco, esplorando vari aspetti come la trama, il gameplay, lo stile di combattimento, la Designer Mode e i potenziamenti. Trama Iniziando con la trama,: Allpresenta una narrativa avvincente ambientata in un futuro distopico in cui l’umanità è sotto attacco da una forza aliena inarrestabile. Giocando nei panni di un pilota d’élite della flotta terrestre, mi sono ritrovato immerso in una lotta per la sopravvivenza nel tentativo di difendere la colonia di