Cos’è la Swiftonomics?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il lessico è una creatura in costante movimento e mutazione che risponde alle mode, le necessità generazionali e, ovviamente, l’avanzare della tecnologia. Per tutti questi motivo, dunque, non stupisce la comparsa di un nuovo termine che, negli ultimi tempi, viene utilizzato con grande frequenza. Si tratta del così detto. Ma di cosa si tratta con esattezza? Nello specifico il termine è un neologismo che fonde la parola economics (economia) con Swift. E si riferisce all’impatto che Taylor Swift e, in modo particolare il suo Eras Tour, sta avendo sull’economia dei luoghi che lo ospitano. Taylor Swift durante il suo ultimo tour – Fonte: Harvard GazetteSi tratta di cifre mai viste fino a questo momento. E che, proprio per questo, hanno dato vita ad un fenomeno e ad un termine per descriverlo.