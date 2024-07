Ce l’ha detto così Annalisa infiamma il gossip estivo | la scoperta durante il suo concerto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una vera e propria bombaè stata sganciata sulla cantante. Infatti, si sta parlando con insistenza del fatto che possa essere incinta. Alcune immagini diffuse dai fan non lascerebbero dubbi, stando a coloro che hanno rilanciato la notizia. Infatti, ci sarebbe un pancino ritenuto sospetto che sta letteralmentendo queste giornate di metà luglio.è finita nuovamente al centro dell’attenzione, ma non per le sue immense doti artistiche. Si vocifera con forza che sia incinta e ovviamente tutti vogliono vederci chiaro. Intanto, abbiamo un videouna sua esibizione assieme a Tananai, che sta mandando tutti in delirio. E ora lei potrebbe decidere di rompere il silenzio sulla questione. Leggi anche: “Sono incinta, che emozione”.