Cambia il salva-casa niente stop se abusi nel condominio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Se ci sononelsi potrà comunque procedere con lavori di riqualificazione in un singolo appartamento e viceversa: se l'abuso è nel singolo appartamento si potrà comunque procedere ai lavori nelle parti comuni. E' quanto prevede uno degli ultimi emendamenti al decretoapprovato ieri durante l'esame della commissione Ambiente della Camera. La proposta che ha ricevuto il via libera recita: "Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso".