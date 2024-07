Calciomercato Serie A | Zirkzee allo United ora caccia al sostituto all’Inter piace Cabal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Milano, 12 luglio 2024 – Dopo una stagione da protagonista e da incorniciare, Joshuafa il grande salto. L’attaccante olandese è a un passo dal Manchester. Terminato l’Europeo con l’Olanda, nonostante il pochissimo spazio concessogli da Ronald Koeman, il nove ha detto sì all’offerta dei Red Devils. Il club inglese ha informato i felsinei che vuole pagare la cifra prevista dalla clausola rescissoria, ovvero 40 milioni. C’è un però, la squadra di Ten Hag non pagherebbe direttamente la clausola, in quanto tale cifra sarebbe da versare cash al Bologna, bensì è stato chiesto di poter dilazionare il pagamento in tre anni aggiungendo un sovrapprezzo di cinque milioni, soluzione accettata dai rossoblù. Per sostituirlo c’è il nome di Fotis Ioannidis, anche se il Panathinaikos chiede 25 milioni di euro e difficilmente è disposto a trattare.