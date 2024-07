Calciomercato Reggiana che blitz | il centrocampista arriva dalla Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un colpo da novanta. Lasi è assicurata l’arrivo di Alessandro Sersantiin prestito con diritto o obbligo di riscatto. La conferma èta direttamente dal club. “Il club granata ufficializza di avere acquisito a titolo temporaneoil diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Sersanti. Il calciatore si trasferirà in presto allacon un accordo fino al termine della stagione, che prevede diritto di riscatto e obbligo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”, comunica la. Ilgrossetano, 22 anni, è stato acquistato nell’estate del 2021 dal club bianconero che lo ha impiegato in campo nella formazione Next Gen per due stagioni. Nel campionato appena concluso ha vestito in prestito la maglia del Lecco, mettendo insieme 33 presenze con 2 gol e 2 assist nel campionato di Serie B.