Biden per ora la sfanga ma la strada di Trump verso la Casa Bianca è sempre più spianata

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dopo il flop di Joenel dibattito televisivo con Donald, una sentenza “mostruosa” della Corte Suprema degli Stati Uniti – la definizione è del segretario alla Giustizia dell’Amministrazione Obama, Eric Holder – altera ulteriormente la corsa allaa favore del magnate ex presidente. E, quasi a favorire il rivale, il presidente ci mette del suo tra gaffes e balbettii, mentre intorno a lui è tempesta fra i democratici: un partito “nel panico” o “in Purgatorio” – le citazioni sono dei media ‘liberal’ Usa -, con notabili come Nancy Pelosi – una che di ottuagenari se ne intende: ha 84 anni – e donatori, congressman e stelle di Hollywood come George Clooney che chiedono dadi farsi da parte. Ma lui, per il momento, sostiene di essere il candidato più qualificato per battere, che, mentre lui affronta mille impegni, “non fa nulla, gioca a golf”; anzi, dice, è “l’unico” che può farlo.