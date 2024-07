Bagni di Lucca in festa per Jasmine Paolini Nonna Ivonne in lacrime | E’ una leonessa non si dà mai per vinta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – Favolosa, in finale a Wimbledon! Una partita di sofferenza, durante la quale a volte ha dovuto rincorrere l’avversaria, spesso sul punto di scappare via, ma alla finedacon un tie break estenuante, dopo avere avuto ben cinque macht point, contro uno solo dell’avversaria, chiuso per 10-8 a suo favore. In tribuna emozionatissimi, i genitori, papà Ugo e mamma Jaqueline, con il fratello William, più volte ripresi dalle telecamere e alla fine festeggianti come non mai. La famigliasi tratterrà a Londra fino a sabato per la finalissima. Adi, nonostante la giornata feriale, sono stati in tantissimi a seguire la partita, incollati davanti ai televisori in casa o nei locali pubblici, alternando momenti di sconforto, soprattutto dopo il primo set vinto nettamente dalla Veric (6-2) o di esaltazione, quando lasi è aggiudicata il secondo per 6-4.