Austria | vacanza imperiale nel regno del sale

(Di venerdì 12 luglio 2024): Bad Ischl e la regioneca del Salzkammergut. Le destinazioni della cultura europea per il 2024. In, esistono luoghi ameni con paesaggi da cartolina d’epoca, dipinta con i colori intensi delle tinte più fresche: l’azzurro del cielo, il blu profondo delle acque, tutte le sfumature di verde intenso della vegetazione, senza tralasciare qualche nube grigia, spesso solo di passaggio. Bad Ischl centro storicoLuoghi in cui si respira sempre aria pulita, in cui le temperature estive consentono ancora di vivere le giornate all’aria aperta, cosa che alle nostre latitudini ormai non è poi così scontata. La scelta perfetta di chi sceglie unamirando al riequilibrio psicofisico, al ricaricarsi di energia: quel mix derivante dal giusto riposo, dal circondarsi di una natura rigogliosa, dal buon bere e dal buon mangiare, dalla fruizione dello sport e della cultura, il tutto calibrato sulla base della propria attitudine e dei propri interessi.