Wimbledon 2024 Paolini da sogno | piega Vekic dopo una battaglia infinita seconda finale Slam di fila

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Jasminescrive una nuova pagina di storia eladel Roland Garros raggiunge quella di. L’azzurra ha battuto in tre set,due ore e cinquantaquattro minuti di gioco, la croata Donna, col punteggio di 2-6 6-4 7-6(8), ed è nell’olimpo del tennis italiano, visto che mai nessuna italiana si era mai spinta così avanti nellosull’erba. Non solo: l’ultima ad andare insia al Roland Garros che anel giro di poche settimane è stata Serena Williams nel 2016. IL RACCONTO DEL MATCHè subito costretta ai vantaggi nel primo game, in cui comincia a trasparire una certa tendenza alla passività su scambi piatti che favoriscono la meno mobile croata. C’è subito la palla break per, ma la tennista toscana, servendo bene nel momento più delicato, tiene la battuta.