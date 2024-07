Usa perso l’ultimo esemplare in natura del cactus Key Largo | è la prima estinzione locale dovuta al cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’unicoesistente negli Stati Uniti del massiccioarboreo Keyè andato. Secondo quanto riportato da una squadra internazionale di ricercatori sul Journal of the Botanical Research Institute of Texas, si tratta delladi una specieall’innalzamento del livello del mare. IlKey, o Pilosocereus millspaughii, cresce ancora su alcune isole sparse dei Caraibi, tra cui il nord di Cuba e alcune parti delle Bahamas. Negli Stati Uniti era presente un’unica popolazione nelle Florida Keys, scoperta per lavolta nel 1992 e da allora monitorata a intermittenza. La penetrazione di acqua salata causata dall’innalzamento dei mari, l’impoverimento del suolo a causa degli uragani e delle alte maree e i mammiferi erbivori hanno esercitato una pressione significativa sulla specie: nel 2021, quello che era stato un florido popolamento di circa 150 fusti si era ridotto a sei frammenti malati, che i ricercatori hanno recuperato per coltivarli fuori sede e garantirne la sopravvivenza.