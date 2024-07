Università | alla UniVanvitelli formazione continua per agenti di Polizia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 11 luglio 2024) Caserta. Al via laper glidelladi Stato a cura delladegli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Saranno i dipartimenti di Scienze Politiche che ha sede a Caserta, di Economia con sede a Capua e di Giurisprudenza che ha sede a Santa Maria Capua Vetere a portare avanti il percorso di aggiornamento riservato agli uomini e alle donne appartenentidi Stato, con un ciclo di incontri che partiranno venerdì 12 e proseguiranno fino al termine dell’anno, ogni venerdì dalle ore 9 alle ore 14. In occasione del primo appuntamento in programma proprio per dopodomani, venerdì 12, con inizio alle ore 10, nell’aula Rossi del dipartimento di Scienze Politiche, presso il polo universitario di viale Ellittico di Caserta, verrà presentata l’iniziativa formativa che si inserisce nell’ambito del Protocollo di intesa sottoscritto, esattamente un anno fa, dQuestura di Caserta e dall’degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” con il rettore Gianfranco Nicoletti.