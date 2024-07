Tour de France 2024 | rubate nella notte undici biciclette al team TotalEnergies

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Incredibile disavventura per ilalde. Nei pressi di Lioran, sede di arrivo dell’ultima tappa della Grande Boucle, dei malviventi hanno svaligiato il camion della squadra di ciclismo con un piede di porco e hanno portato via, proprio quelle che sarebbero state poi portate l’indomani in gara dall’ammiraglia e utilizzate per le sostituzioni in caso di problemi meccanici o furti. Ildi Turgis, che ha vinto domenica scorsa, ora deve fare i conti con questo incredibile furto, scoperto in mattinata, per un bottino da oltre 100.000 euro (una singola bici vale più di 10.000 euro). I meccanici sono impegnati ad assemblare i telai che avevano a disposizione per preparare le nuove bici, ma i ladri hanno ulteriormente complicato le cose, perché, e questo è un altro aspetto surreale, hanno portato via anche le cassette degli attrezzi, come riferisce Le Parisien.