TERF | quanto è controversa l’opera teatrale su J K Rowling?

(Di giovedì 11 luglio 2024) È una delle opere teatrali di cui si è parlato di più negli ultimi anni, e non ha ancora avuto la sua prima uscita. Questo perché, una nuova produzionein un atto, la cui prima è prevista per il 2 agosto all’Edinburgh Fringe Festival, osa confrontarsi con una delle donne più potenti (e controverse) del pianeta. Si tratterebbe di J.K., miliardaria creatrice dell’universo di Harry Potter e ora leader de facto del movimento di critica di genere che mira a bandire le donne transgender dagli spazi e dai servizi riservati alle donne. Il dibattito, in atto su entrambe le sponde dell’Atlantico, ma in particolare nel Regno Unito, è diventato uno dei fronti più insidiosi delle guerre culturali che hanno già coinvolto il nuovo Primo Ministro del Paese, Keir Starmer, che ha dichiarato ai giornalisti di opporsi all’insegnamento dell’”ideologia di genere” nelle scuole.